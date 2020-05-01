Тюменские педиатры рассказали о работе в новых условиях

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Работа медиков в условиях нынешней эпидобстановки приобрела выездной характер: большую часть времени врачи, медсестры, фельдшеры проводят вне городских поликлиник, сообщает областной департамент здравоохранения.

Еще одно отличие нынешней неотложки - комплект защитной одежды. Непродуваемый и непромокаемый комбинезон с капюшоном, респиратор, плотно прилегающие к лицу очки, бахилы, медицинская шапочка, запас перчаток и антисептик теперь непременное условие при выездах к пациентам на дом, независимо от повода вызова.

Фельдшер городской поликлиники №17 Наталья Вихорева рассказала о работе детской бригады неотложной помощи. По ее словам, из-за эпидемии родители часто переживают за своих детей. Особенно это касается мам грудничков.

"Беру на себя роль психолога: разъясняю, успокаиваю. Это важно, хоть и отнимает какое-то время. Встревоженный родитель попросту не услышит моих рекомендаций и советов по лечению ребенка. Иногда из-за излишних опасений заразиться родители не впускают в квартиру, и ребенка приходится осматривать буквально на пороге", - рассказала она.

На выезде, в спецкостюме медики проводят не менее шести часов в смену. При этом, навещают за смену до 20 ребятишек. Чаще всего вызывают по поводу сыпи, болей в животе, и респираторных проявлений.

"Мамы очень боятся заражения коронавирусом и нередко вызывают медика при малейшем подозрении на респираторное заболевание. Нас это не раздражает, наоборот, в нынешней обстановке, если поднялась температура, появился кашель или насморк, лучше убедиться, что большой опасности нет", - добавила Наталья Вихроева.