Около сорока тысяч километров ежедневно преодолевают мусоровозы региона

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

39 тыс. 200 километров, по данным системы спутниковой навигации, составляет ежедневный среднесуточный пробег мусоровозов по городам и поселкам Тюменской области.

По данным Тюменского экологического объединения, это как дважды слетать из Тюмени до Лос-Анджелеса и вернуться обратно или трижды совершить аналогичное путешествие в Марокко. А еще можно сделать практически полное кругосветное путешествие.

В праздничные дни и в период самоизоляции резко увеличивается количество отходов, поэтому на улицы городов выходит и дежурный транспорт. В эти дни тюменские мусоровозы преодолевают расстояние, равное длине экватора – 40 тыс. 75 км.

302 единицы спецтранспорта для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов обслуживают регион. Это мусоровозы, ломовозы, погрузчики, тракторы и другая техника. Если все мусоровозы, которые выходят каждый день на линии - их более 140 штук - выстроились на парад друг за другом, то колонна растянулась бы по ул. Республики в областном центре от Сквера сибирских кошек до набережной или моста Влюбленных, а это около 1,1-1,3 км.

Графики и маршруты вывоза твердых коммунальных отходов региональный оператор и компании-возчики составляют с учетом многих факторов: количества вывозимого мусора, объемов, которые может принять одна машина, расстояния, которое спецтехника способна пройти за одну смену, времени, которое работники затратят на каждой контейнерной площадке, исходя из ее особенностей и характера отходов на ней.

"Для ежедневной бесперебойной работы системы обращения с отходами важен каждый член экипажа, каждая единица спецтехники, четкое представление о погодных и дорожных условиях, знание водителями территории обслуживания, – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. – Все работники с большой ответственностью относятся к соблюдению графиков, а региональный оператор совместно с муниципалитетами не прекращают работу по оптимизации маршрутов и модернизации инфраструктуры".

Управляют спецтехникой более 250 человек. Они совершают 280 рейсов в день. Если бы все машины одномоментно выезжали друг за другом из одного гаража, то этот процесс занял бы более четырех часов.

В 2019 году на объекты по обработке и захоронению отходов было привезено 455 тыс. 64 тонн ТКО. Это вес 8,5 лайнеров "Титаник", 14 Останкинских телебашен, около 17 скульптур "Статуя Свободы", 45 Эйфелевых башен или 57 памятников "Родина-мать зовет!". То есть ежедневно жители и предприятия Тюменской области в среднем выбрасывают количество мусора, сопоставимого по весу со 178 африканскими слонами или почти 780 тыс. средних черных соболей – символов Тюменской области.