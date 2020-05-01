"ПРОДО Тюменский бройлер" и Яндекс доставят бесплатные продуктовые наборы в Тюмени

| Фото: Группа "ПРОДО" | Фото: Группа "ПРОДО"

В течение двух недель более 4 тыс. жителей Тюмени получат бесплатные продуктовые наборы.

Первыми помощь уже получили 838 человек в Тюменском районе. Это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры, сообщает группа "ПРОДО".

Списки адресатов предоставлены администрацией Тюменского района, геронтологическим центром Тюменской области и областным центром реабилитации инвалидов.

| Фото: Группа "ПРОДО" | Фото: Группа "ПРОДО"

Доставлять помощь будут волонтеры местных социальных служб с помощью сервиса Яндекс.Такси. Поездки будут оплачены из средств фонда социального проекта "Помощь рядом".