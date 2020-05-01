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Тюменцам предлагают рассказать, какой они видят набережную

Общество, 09:05 14 мая 2020

Предложения по концепции набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза ждут от тюменцев до 31 мая, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

"Контора пароходства" запускает проект по разработке концепции набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза совместно с администрацией Тюмени. "Хотим добавить больше точек притяжения и площадок для городской активности", – пояснили организаторы.

Горожан просят рассказать, чего им не хватает на берегу Туры. Будут отобраны самые интересные идеи, организован мозговой штурм. Проекты доработают и передадут в архитектурное бюро. Все объединят в единую концепцию для презентации городу.

Отправить решение можно до 31 мая по ссылке.

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# благоустройство , Контора пароходства

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