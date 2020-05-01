Росводоканал предупреждает тюменцев об отключении воды

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Росводоканал Тюмень проводит работы по ликвидации утечки на водоводе диаметром 300 мм в районе улицы Хохрякова. На участке трубы в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе на старом чугунном водоводе периодически происходят локальные повреждения.

Как сообщает пресс-служба компании, отключение аварийного трубопровода и ввод в эксплуатацию нового участка сетей потребует временного ограничения водоснабжения в домах и административных зданиях исторического центра Тюмени. 14 мая в 9 часов утра до завершения работ от водоснабжения будут отключены многоквартирные жилые дома по адресам: ул. Водопроводная, 33; ул. Володарского, 26, 33, 34 и 43; ул. Ленина, 57, 63, 65, 69а и 71; ул. Первомайская, 3; ул. Республики, 39, 45, 48 и ул. Хохрякова 24, 32, 44.

По нормативу на весь комплекс таких мероприятий отводится 24 часа, но специалисты "Росводоканал Тюмень" приложат максимум усилий, чтобы выполнить работы быстрее. Предприятие задействует всю необходимую технику и специальное оборудование.

"После обнаружения утечки и обследования поврежденного участка, было принято решение подключить абонентов к вновь построенному водоводу. Полиэтиленовый трубопровод диаметром 315 мм и протяженностью 730 метров прослужит не менее 50 лет, что избавит от ремонтов и отключений, а также значительно повысит качество водоснабжения исторической части города", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.