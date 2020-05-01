Платформу обратной связи протестировали в Тюменской области

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Тестирование сервиса платформы обратной связи закончилось в Тюменской области 13 мая. Этот проект направлен на создание единого окна цифровой обратной связи, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

В проекте задействованы 18 органов исполнительной власти правительства региона, а также администрации всех 26 муниципальных образований Тюменской области. На их официальных страницах размещены специальные разделы, где, авторизовавшись на портале "Госуслуги", граждане могут оставлять сообщения, участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях.

За время проведения опытной эксплуатации — с 13 апреля по 13 мая 2020 года — через систему поступило 108 сообщений, из них на 77 подготовлены и направлены ответы заявителям. Срок рассмотрения сообщений составляет от десяти до 30 дней в зависимости от выбранной категории сообщения. Также за это время было опубликовано 55 опросов, 22 голосования и 29 обсуждений.

В ходе проведения опытной эксплуатации были получены замечания и предложения от региональных и местных органов власти по доработке сервиса, которые будут направлены в Минкомвязь РФ.