В Тюменской области разрешили работать стоматологам и частным клиникам

департамента по общественным связям Тюменской области департамента по общественным связям Тюменской области

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Список учреждений, которые могут возобновить работу в прежнем режиме, расширен в Тюменской области. Соответствующие изменения в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внес глава региона Александр Моор.

Поликлиники региона возобновят плановую диспансеризацию населения и профилактические медицинские осмотры пациентов.

Внесенные изменения по пунктам 6.4., 8.8., 8.9. в части медицинских организаций, стоматологических поликлиник связаны с юридической техникой изложения нормативного акта. В соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 № 316 порядок работы медицинских организаций независимо от формы собственности регламентируется напрямую правовыми актами РФ и федеральных ведомств. Они осуществляют свою деятельность с учетом ограничений, предусмотренных данными актами.

Кроме того, тюменцам разрешено посещение кладбищ вне зависимости от жизненных обстоятельств. Ранее места захоронений можно было посещать только в связи с обращением за оформлением услуг по погребению и участием в похоронах.

Также поправки внесены в раздел о деятельности предприятий и организаций. С 15 мая приступить к работе при условии строгого выполнения санитарно-эпидемиологических мероприятий могут учреждения среднего профессионального образования для организации и проведения итоговой аттестации обучающихся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками образовательных программ среднего профессионального образования. А также государственные и муниципальные учреждения и предприятия, особенности работы которых не определены постановлением №120-п. Они могут начать работу на основании решения учредителя об осуществлении деятельности, с определением численности работников, обеспечивающих функционирование этих учреждений и предприятий.

Помимо этого образовательный процесс во всех учебных заведениях региона продолжится в дистанционном формате до завершения освоения образовательных программ и проведения аттестации обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами, учебными планами и календарными учебными графиками.