Наступившая неделя в Тюмени будет прохладной и дождливой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и дождливая неделя ожидается в Тюмени с 18 по 24 мая. По данным центра Фобос, в регионе пройдут грозовые дожди, а температурный режим ожидается в рамках майского климата – днем до плюс 18.

18 мая в Тюмени будет до плюс 13 градусов и дождь. 19 мая вероятность осадков сохранится, днем столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

20 мая потеплеет до плюс 20 градусов. Днем - переменная облачность, возможен дождь.

21 мая дневная температура воздуха поднимется лишь до плюс 15 градусов, пройдут дожди.

22 мая ожидается переменная облачность, вероятность осадков значительно сократится, столбики термометров поднимутся до плюс 19.

В выходные, 23 и 24 мая, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов. В эти дни тоже возможны небольшие дожди.

Любовь Голышева