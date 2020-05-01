  • 18 мая 202018.05.2020понедельник
  • USD73,2056
    EUR79,1279
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Наступившая неделя в Тюмени будет прохладной и дождливой

Общество, 10:00 18 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и дождливая неделя ожидается в Тюмени с 18 по 24 мая. По данным центра Фобос, в регионе пройдут грозовые дожди, а температурный режим ожидается в рамках майского климата – днем до плюс 18.

18 мая в Тюмени будет до плюс 13 градусов и дождь. 19 мая вероятность осадков сохранится, днем столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

20 мая потеплеет до плюс 20 градусов. Днем - переменная облачность, возможен дождь.

21 мая дневная температура воздуха поднимется лишь до плюс 15 градусов, пройдут дожди.

22 мая ожидается переменная облачность, вероятность осадков значительно сократится, столбики термометров поднимутся до плюс 19.

В выходные, 23 и 24 мая, максимальная температура воздуха составит плюс 17 градусов. В эти дни тоже возможны небольшие дожди.

Любовь Голышева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 18.05.2020Тюменцы присоединились к акции "Соловьиные вечера"
10:57 18.05.2020В Викуловском районе восстановят более четырехсот гектаров лесов
10:19 18.05.2020Более восьмидесяти викуловчан пострадали от укусов клеща на своих участках
10:00 18.05.2020Наступившая неделя в Тюмени будет прохладной и дождливой