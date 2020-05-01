Противопожарные гидранты проверили в Ишиме

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Состояние противопожарных источников, гидрантов и водоемов, проверили в Ишиме. Профилактическая операция "Водоисточник" проводится два раза в год, весной и осенью, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Инспекторы ОНД и ПР по Ишиму, Ишимскому району и сотрудники 53 ПСЧ 18 ПСО провели работу с организациями, которые обслуживают наружные источники противопожарного водоснабжения.

Особое внимание уделили требованиям: сети противопожарного водопровода должны быть исправны и обеспечивать требуемый по нормам расход воды; дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года; у гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.