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Пушистому Гриффиту нужен дом

Общество, 19:01 19 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Кот по кличке Гриффит ждет, когда ему найдутся хозяева. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Гриффиту около двух с половиной лет. В 2019 году волонтеры нашли его брошенным в садовом обществе. Сейчас Гриффит здоровый и упитанный кот, он чипирован, привит и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Татьяна.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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