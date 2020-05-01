Пушистому Гриффиту нужен дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Кот по кличке Гриффит ждет, когда ему найдутся хозяева. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Гриффиту около двух с половиной лет. В 2019 году волонтеры нашли его брошенным в садовом обществе. Сейчас Гриффит здоровый и упитанный кот, он чипирован, привит и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Татьяна.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова