Пушистому Гриффиту нужен дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"
Кот по кличке Гриффит ждет, когда ему найдутся хозяева. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Гриффиту около двух с половиной лет. В 2019 году волонтеры нашли его брошенным в садовом обществе. Сейчас Гриффит здоровый и упитанный кот, он чипирован, привит и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Татьяна.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова