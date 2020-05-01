Школьных психологов научат поддерживать выпускников перед ЕГЭ

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Цикл вебинаров "Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ОГЭ/ ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения" проведет Московский государственный психолого-педагогический университет и Федерация психологов образования России 25, 26 и 27 мая, сообщает Минпросвещения.

К участию приглашаются специалисты образовательных организаций и социальной сферы. На вебинарах будут рассматриваться вопросы активизации учебной деятельности, самоконтроля, умения работать самостоятельно в домашних условиях.

Психологи расскажут о методах снятия чувства подавленности и тревоги, способах преодоления внутренней неорганизованности, технологиях организации дистанционной работы с родителями.

Участники мероприятия обсудят лучшие практики и поделятся опытом психологического консультирования подростков с высоким уровнем тревожности, агрессивности, другими острыми психологическими состояниями.

Планируется также разбор сложных случаев и ответы на наиболее актуальные вопросы, которые поступали от специалистов на еженедельных Всероссийских вебинарах МГППУ и ФПО России в течение последних двух месяцев.

Подключение к трансляции вебинара осуществляется по ссылке на канале YouTube.

Впоследствии материалы будут размещены на сайте Федерации психологов образования России в разделе "Учимся дома".

Участие в вебинарах бесплатное. Регистрация здесь.