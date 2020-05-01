Тюменцы стали чаще посещать городские поликлиники

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменцы стали чаще посещать городские поликлиники. Причины самые разные - астма и аллергия, гастрит и язва, гипертония и артрит, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам врача-терапевта и ревматолога городской поликлиники № 8 Татьяны Харловой, тюменцы получают необходимую медицинскую помощь в режиме повышенной готовности.

"Поликлиника не закрыта. Как и прежде, работа ведется по всем направлениям – в большей степени дистанционно, конечно. Но и кабинеты не простаивают пустыми: случаи индивидуальны и, если необходимо, приглашаем пациента в поликлинику на осмотр или обследование", - рассказала она.

Бывает, что пациенты приходят сами, без предварительного звонка в поликлинику. По этой причине на входе постоянно дежурит администратор, чтобы не допустить массового скопления пациентов у врачебных кабинетов. Он спрашивает о цели визита в поликлинику и в зависимости от причины направляет пациента к нужному специалисту.

"Сейчас люди чаще стали приходить в поликлинику самостоятельно: если в апреле таких было до пяти в день, то сейчас – от 15 до 20 обращений. Хотя мы по-прежнему все, что возможно, проводим на дому – от осмотра до забора анализов и проведения диагностических исследований, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом", - отметила Татьяна Харлова.

Хронические больные с онкопатологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями в поликлинику приходят в крайнем случае, обычно – за направлением на госпитализацию в профильный стационар.

Для пациентов с признаками вирусных заболеваний обустроен фильтр с отдельным входом. Это делается для общей безопасности, пациенты с пониманием относятся к принятым мерам.

"Как и наши пациенты, мы ждем, когда поликлиники заработают в прежнем режиме. Но усилиями лишь медиков переломить сегодняшнюю ситуацию и окончательно справиться с новым вирусом будет сложно. Очень важно, чтобы в этой борьбе каждый человек стал для нас – врачей, медицинских сестер, фельдшеров - помощником и соратником", - добавила Татьяна Харлова.