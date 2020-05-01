Шесть творческих коллективов региона получат грант на развитие

Ансамбль танца «Фиеста» с. Викулово | Фото: Елены Шубиной Ансамбль танца «Фиеста» с. Викулово | Фото: Елены Шубиной

Шесть творческих коллективов Тюменской области признаны победителями конкурса регионального департамента культуры по предоставлению грантовой поддержки. Конкурс проходил для участников I регионального фестиваля-конкурса творческих любительских коллективов.

Обладателями гранта в размере 300 тыс. рублей стали: образцовый любительский коллектив - ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово, народный любительский театральный коллектив "Альянс" с. Абатское, ансамбль русской песни "Россияночка" Ишимского района, образцовый любительский коллектив - цирковая студия "Икар" Тюмени, фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" Ялуторовска, образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" с. Ярково.

По информации департамента культуры Тюменской области, всего на конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий некоммерческим организациям для поддержки любительских творческих коллективов в 2020 году поступило 15 заявок. Прием заявок проходил с 16 марта по 14 апреля.

Согласно положению, победителей должно было быть шесть. Эксперты оценивали творческие любительские коллективы по критериям: стабильная работа коллектива; наличие действующего репертуара; ежегодное обновление репертуара; наличие перспективного плана развития коллектива; наличие звания: "Народный коллектив любительского художественного творчества", "Образцовый коллектив любительского художественного творчества", "Народная самодеятельная студия", "Народный коллектив ветеранов"; участие коллектива в конкурсах (фестивалях); наличие сольных концертов/спектаклей.

Коллективы-победители получат выигранные средства после издания распоряжения правительства Тюменской области, ориентировочно, в конце июня в начале июля, добавили в региональном департаменте культуры.

Анжела Лебедева