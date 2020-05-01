На территории промышленной площадки СИБУРа обнаружены выводки чибисов

| Фото: СИБУР-Тобольск | Фото: СИБУР-Тобольск

Выводки чибисов обнаружены в ходе обследования территории группы тобольских предприятий СИБУРа, сообщает пресс-служба компании.

Орнитологическое обследование прошло в рамках проекта по охране птиц "Территория чибисов". Орнитологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН оценили видовой состав птиц и определили места их гнездования. В 2019 году специалисты выявили 36 видов птиц, 25 из которых гнездятся на территории тобольских предприятий СИБУРа.

"Фактически на промышленной территории формируется многовидовое поселение птиц, ядро которого составляют чибисы. Весной они прилетают на гнездовья раньше других видов куликов. В этом году мы не застали чибисов на стадии жилых гнезд, но обнаружили их выводки с птенцами в возрасте от одного до нескольких дней. Уверен, что предпринимаемые СИБУРом меры позволят успешно вылупиться и вырасти птенцам других видов куликов и уток", - рассказал научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Юрий Тюлькин.

Также орнитологи обнаружили жилые гнезда таких видов, как малый зуек, травник, большой веретенник, чирок-трескунок, кряква и черноголовый чекан. Суммарно найдено 10 гнезд.

Все гнезда были отмечены специальными знаками, предупреждающими работников предприятия о непосредственной близости гнезд. Такие меры необходимы, чтобы защитить гнездящихся птиц от людей и техники.

По итогам обследований приняты природоохранные меры, исключающие прямое воздействие человека на птиц в период насиживания и вылупления птенцов. Запущена горячая линия на тему помощи птицам для сотрудников предприятий и утверждены план ежегодного обследования территории и алгоритм действий в случае обнаружения новых гнезд и птиц, нуждающихся в помощи.