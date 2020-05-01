На онлайн-читку "Хаос. Женщины на грани нервного срыва" приглашает тюменская драма
| Фото: tdt.kto72.ru
Онлайн-читку с элементами игры "Хаос. Женщины на грани нервного срыва" покажут зрителям актеры Тюменского драмтеатра к концу 162 творческого сезона 31 мая, сообщает ТБДТ.
Это третий по счету эксперимент творческой лаборатории "PROсто%Театр", в составе которого Николай Аузин, Александр Кудрин и Сергей Скобелев. За основу взята пьеса современного финского драматурга Мика Мюллюахо.
Продолжительность читки - 1 час 30 минут, жанр - современная комедия.
Купить доступ к просмотру читки можно здесь.