Парк "Семейный" в Омутинском сдадут в эксплуатацию летом 2020 года

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Строительство парка "Семейный" в центре с. Омутинское ведется второй год. Он будет сдан в эксплуатацию этим летом, сообщает ИИЦ "Сельский вестник".

Рабочую встречу на месте стройки провели глава Омутинского района Виктор Воллерт, первый заместитель главы района Олег Кузнецов и руководитель подрядной организации ООО "УралСтрой" Рудик Манукян.

Как подчеркнул Виктор Воллерт, идея создания парка возникла давно. Еще в 2011 году во время посещения села губернатором Тюменской области говорилось, что в Омутинском нет ярко выраженного центра.

По словам первого заместителя главы района Олега Кузнецова, в парке "Семейный" планируется организовать несколько площадок: две развлекательных для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет; спортивную - для ребят от 7 до 14 лет. С этой целью приобретены малые архитектурные формы. Также здесь разместятся скамейки для отдыха, а в перспективе - зеленые насаждения.

На сегодняшний день в парке уложена тротуарная плитка, установлено кованое ограждение, осуществляется монтаж освещения. Оборудована чаша современного фонтана, который будет бить водяными струями, но без открытого бассейна. Подобная конструкция установлена на площади 400-летия Тюмени.

"Срок сдачи объекта 1 сентября, но если позволит погода, справимся до середины июня, - сообщил руководитель ООО "УралСтрой" Рудик Манукян. - На данный момент закуплены все расходные материалы, оборудование, требующееся для бесперебойной работы".

После запуска объекта его благоустройство будет продолжено, отметил Виктор Воллерт. Внести свой вклад смогут предприятия и организации села. Торжественное открытие парка "Семейный" состоится после окончания пандемии.