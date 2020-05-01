Тюменский дизайнер разработала новый герб города

Фото предоставлено Медиацентром молодежной политики Тюменской области Фото предоставлено Медиацентром молодежной политики Тюменской области

Альтернативный герб города представила дизайнер Moi-portal.ru Анна Романюк. Там самым отреагировав на новую работу от Артемия Лебедева.

Студия известного дизайнера потратила на разработку 44 дня, а тюменка создала макет за 12 часов.

На гербе изображены весы "Тюмень", мост Влюбленных, река Тура и другие отличительные элементы города. Эксперимент стал ответом на "битву дизайнеров", которая происходит в интернете из-за герба Белоруссии, который разработала Студия Артемия Лебедева.

"Мне стало интересно, как будет выглядеть герб нашего города, если собрать в него все стереотипы и известные места. Ведь именно этим занимались дизайнеры студий двух государств — собрали в одно все клише. Если в официальных гербах его элементы имеют особое смысловое значение, то такой вариант поймет каждый без специальных знаний", — рассказала Анна Романюк.

Напомним, герб "Рэспублiка Беларусь" с картошкой, васильками, тракторами и котом стоил 100 тыс. рублей. На творение российской студии ответили белорусские дизайнеры из Гродно. Специалисты собрали в логотип все стереотипы иностранцев о России за один час, сообщает "Мой портал".