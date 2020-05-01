Дистанционное обучение открыло новые возможности, уверены учителя и ученики

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Тюменские педагоги, школьники и родители подводят итоги учебного года. Позади остались 2,5 месяца дистанционной учебы. Как любые испытания, это время стало не только проверкой на прочность всех участников образовательного процесса, но и открыло перед ними новые "окна возможностей".

Школьники и педагоги получили возможность более углубленно изучить IT-технологии, стали более уверенно чувствовать себя в интернете. Причем даже те, кто раньше был далек от этой сферы, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Учитель русского языка и литературы тюменской школы №15 Рузиля Гимранова призналась, что новые условия потребовали от нее большой работы над собой: "И не только в освоении технической стороны процесса, но и в понимании своего теперь особого места в жизни семьи. Учителю пришлось стать связующим звеном, так сказать "собирателем" всех участников онлайн-образования, организатором онлайн-воспитания".

Классный руководитель 5д класса Рузиля Гимранова провела с учащимися праздничное чаепитие онлайн, на платформе Zoom. Через экраны мониторов они поздравляли друг друга, делились эмоциями, вспоминали этот непростой, но по-своему интересный год, просматривали созданный детьми веселый слайд-шоу "5д в самоизоляции".

"А в это время ко мне на вайбер "стучались" родители, просили разрешения присутствовать на нашем празднике. А мы с ребятами не против! Мы только за!!!"- говорит педагог.