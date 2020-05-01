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Рыжик Нуто ищет дом

Общество, 20:34 30 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кот по кличке Нуто ищет хозяина. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Нуто чуть более двух лет. В фонде он с апреля 2020 года, больного кота нашли в поселке Каскара. С помощью фонда Нуто вылечили, он привит, стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Майя.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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