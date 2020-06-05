Школьников Казанского района поощрили за успехи в учебе и творчестве

Фото администрации Казанского района Фото администрации Казанского района

Восемь школьников Казанского района получили денежные поощрения в размере 11 тыс. 500 рублей за успехи в учебе, спорте и творческой деятельности по итогам учебного года.

Среди награжденных - трио "Рябинушка" в составе Анастасии Плехановой, Ивана Эстриха и Андрея Лексютина. Ребята занимаются в Казанской детской школе искусств. За год они стали лауреатами и дипломантами семи всероссийских и международных конкурсов.

Также денежное поощрение получила солистка районного дома культуры Татьяна Прудник. Девушка неоднократно становилась победителем конкурсов и фестивалей - от региональных до международных.

За успехи в учебе отмечены Юлия Вахрушева, Дмитрий Каукин, Софья Кружкова, Анастасия Эстрих. В течение года ребята показали отличные знания на олимпиадах, научно-практических конференциях и форумах по разным направлениям.

Евгения Шевцова