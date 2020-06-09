Тобольские национальные автономии и диаспоры участвуют в конкурсе "МЫ"

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Молодежный совет национально-культурных автономий и диаспор Тобольска и специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ приняли участие в областном конкурсе национальных видеороликов "МЫ". Они подготовили ролик, который отображает всю многогранность национальных культур города.

"Мы представили "Тобольск многонациональный" - видеоролик о дружбе, согласии и взаимодействии народов, проживающих на территории нашего города. В создании ролика приняли участие представители армянской, азербайджанской, дагестанской и узбекской диаспор, представители сибирских татар и русской культуры" - рассказывает куратор Совета национально-культурных автономий и диаспор Тобольска Регина Юхневич.

По информации администрации Тобольска, видеоролик о дружбе народов в городе получится динамичным и ярким.

Проголосовать за ролик можно в группе конкурса по ссылке до 10 июня.