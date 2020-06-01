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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области от COVID-19 умерла 74-летняя женщина

Общество, 13:52 11 июня 2020

74-летняя женщина умерла от коронавирусной инфекции в Тюменской области. У нее была тяжелая двухсторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 13 человек, сообщает областной оперштаб.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 34 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии - 2 тыс. 47. 30 человек выздоровели, за весь период - 1 тыс. 206. Четверо детей заболели из общего числа заболевших за сутки. Шесть пациентов находятся на ИВЛ.

В обсерваторе размещены 46 человек, из них один ребенок. 1 тыс. 614 остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 909 человек - на перевахтовке.

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