Пришкольные лагеря в Голышмановском округе откроются 6 июля

Пришкольные лагеря в Голышмановском округе откроются 6 июля | Фото: www.mos.ru/ Пришкольные лагеря в Голышмановском округе откроются 6 июля | Фото: www.mos.ru/

13 пришкольных лагерей и одна площадка в Молодежном центре Голышмановского городского округа распахнут свои двери для детей с 6 июля. 1 тыс. 345 школьников смогут в них отдохнуть и оздоровиться.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа Галина Павлова.

Всего в летние каникулы в Голышмановском округе пройдут три смены в июле и августе. Продолжительность смены в этом году – 10 дней. Количество детей в группе – 12-15 человек.

"Вся документация необходимая для организации работы подготовлена. Работа пришкольных площадок будет организована с соблюдением всех мер профилактики. Перспективное меню согласовано, у нас есть три организатора питания, которые работают со школами в течение учебного года, они и занимаются питанием в летний период. Все средства индивидуальной защиты и обработки помещений имеются в необходимом количестве. Детям утром медики проведут термометрию, бесконтактные термометры приобретены", - рассказала Галина Павлова.

Помощь педагогам во время работы пришкольных лагерей окажут вожатые. Они обучены и будут работать как волонтеры, бесплатно, добавила председатель комитета образования администрации Голышмановского городского округа.

Анжела Лебедева