Для ишимских детей провели квест "В поисках похищенных животных"

| Фото: Ишимская федерация конного спорта во ВКонтакте | Фото: Ишимская федерация конного спорта во ВКонтакте

Квест "В поисках похищенных животных" прошел для детей - участников проекта Ишимского конного клуба "На лошадке в здоровую жизнь". Ребята с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями искали лисицу Атланту и кролика Чингачгука.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила культорганизатор конного клуба "Кентавр" Ишима Ариадна Лынник.

Проект Ишимского конного клуба "На лошадке в здоровую жизнь" выиграл президентский грант в феврале 2020 года. Работа с детьми в рамках грантового проекта началась вживую только с середины июня. Занятия проходят на открытом воздухе и небольшими группами, либо индивидуально, в зависимости от того, какое занятие, уточнили авторы проекта.

Квест "В поисках похищенных животных" прошел 22 июня. "Детям и родителям нужно было отыскать животных - лисичку Атланту и декоративного кролика Чингачгука. Но чтобы до них добраться, предстояло пройти испытания различные. Сначала нужно было открыть загадочную дверь, чтобы зайти в таинственный лес, там разбить стену, которая преграждала путь дальше. Отыскать ключи, открыть темницу, где томились похищенные животные. Когда животные были найдены, дети и их родители смогли с ними пообщаться погладить, подержать на ручках", - говорит Ариадна Лынник.

По ее словам, занятие носило познавательно-игровой характер. Участники квеста узнали много интересного из жизни животных - обитателей клуба "Кентавр".

Занятия с воспитанниками конноспортивной секции проходят небольшими группами, с соблюдением всех мер профилактики.

"Участники проекта узнают много полезного и интересного, играют и осваивают прикладные творческие навыки. Такая обстановка, способствующая отдыху и расслаблению, делает занятия более плодотворными и интересными", - уверены разработчики проекта.

Специалисты Ишимского конного клуба ведут занятия по иппотерапии. Инструкторы проводят тренировки с детьми с ограничениями по здоровью индивидуально.

На территории конного клуба продолжается строительство теплого манежа на средства президентского гранта. "Типовой манеж для иппотерапии, бескаркасный ангар 22 на 40 метров, мы называем его купол, возвели полностью. Утеплили на 25 процентов. Проект по лечению детей-инвалидов и комплексной реабилитации и помощи семье посредством иппотерапии "На лошадке в здоровую жизнь" в связи с пандемией коронавируса пока реализуется частично и онлайн", - говорит президент Ишимской городской общественной организации "Федерация конного спорта" Евгения Пшеничникова.

Анжела Лебедева