Модернизацией заняты сельхозпредприятия Тюменского района

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На сельхозпредприятиях Тюменского района идет модернизация и расширение производств. Среди флагманов - птицефабрики "Боровская имени Созонова" и "ПРОДО Тюменский бройлер", тепличные комплексы "ТюменьАгро". Началась реконструкция и на единственном в регионе кролиководческом комплексе "Рощинский", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Наследство новым инвесторам досталось не самое новое. И это еще мягко сказано, оборудование цеха переработки было произведено в ГДР. А самого этого государства уже нет более тридцати лет, - говорит генеральный директор АПКК "Рощинский" Николай Степанов. - Тогда и требования к нему были другими. Больше всего нуждается в обновлении цех переработки, его сейчас и доводим до ума. Это достаточно большой объем работ, который включает в себя ремонт моек, раздевалок, прачечных. Кроме того, пытаемся экспериментировать с различными породами кроликов, завозим в том числе из ближнего зарубежья, а также расширяем ассортимент".

Руководство кролиководческого хозяйства рассчитывает получить хороший урожай зерновых: "Посеяли мы практически в два раза больше, чем в прошлом году. Так что рассчитываем не только обеспечить собственные нужды, но и продать часть из выращенного".