Тюменская школьница изобрела робота-логопеда

Фото Маргариты Кадочниковой Фото Маргариты Кадочниковой

Десятиклассница из Тюмени Маргарита Кадочникова разработала устройство, которое поможет детям с нарушениями речи.

Устройство она назвала Логороботом и успешно защитила проект в областном Центре робототехники и АСУ по итогам учебного года. Устройство рассчитано на дошкольников 3-5 лет. Оно состоит из двух модулей: блок для распознавания речи ребенка и развивающая игра на скорость реакции и развитие мелкой моторики. Устройство произносит слово, ребенок его повторяет, а робот распознает: правильно или нет. Все действия сопровождаются голосовыми указаниями.

"Нарушения речи у современных детей встречаются все чаще. Загруженность логопедов растет, что приводит к нехватке специалистов в этой области. Другая проблема - низкая мотивация к занятиям часто из-за устаревших инструментов и отсутствия игровой составляющей, а ведь это очень важно при работе с детьми", - отметила Маргарита Кадочникова.

С Логороботом можно заниматься самостоятельно. Главное - правильно повторять слова, которые произносит робот. В дальнейшем школьница планирует дополнить устройство дисплеем, где будет показано правильное расположение языка и губ при произношении. Также Маргарита Кадочникова займется усовершенствованием корпуса: важно, чтобы он был интересным и безопасным для детей.

Евгения Шевцова