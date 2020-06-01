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Российские орнитологи приедут наблюдать за редкими птицами на Ямал

Общество, 18:27 23 июня 2020

www.yanao.ru/ | Фото: www.yanao.ru/

Экспедиция орнитологов Союза охраны птиц России отправится на юг полуострова Ямал 24 июня, сообщает правительство ЯНАО.

Орнитологи обследуют бассейн среднего течения р. Щучья для сбора данных о состоянии гнездовых группировок хищных птиц, занесенных в Красные книги России и Ямала. Особое внимание орнитологов уделяется кречетам. Этот представитель соколиных наименее изучен и наиболее уязвим. В последние два десятилетия его численность в России сокращается из-за незаконного изъятия из природы и поставкой птиц на арабские рынки для соколиной охоты.

Как рассказала руководитель экспедиции Светлана Мечникова, кречеты размножаются ранней весной, когда еще не сошел снег. Собственных гнезд не строят, предпочитая занимать чужие. Для успеха размножения кречетов орнитологи Союза охраны птиц России строят искусственные гнезда. С 2010 по 2019 год было установлено 42 деревянных конструкции. В ходе экспедиции орнитологи проверят их занятость птицами. Установят новые искусственные гнезда и обновят постройки, требующие ремонта.

На юге полуострова Ямал регулярно гнездятся четыре редких вида хищных птиц: беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет. Бассейн р. Щучья является уникальной модельной площадкой, на которой наблюдения за состоянием популяционных группировок хищных птиц проводятся уже более 40 лет.

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# орнитология , птицы , Ямал

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