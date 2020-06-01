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В аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина

Происшествия, 13:08 26 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Женщина 1987 года рождения погибла в аварии на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе 26 июня.

ДТП произошло в 0 часов 45 минут на 322-м км пути.

"Женщина 1995 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Opel Astra, по предварительным данным, не выдержала безопасную скорость и наехала на стоявший "КамАЗ" с полуприцепом. В результате иномарку выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом с полуприцепом Volvo", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП водитель Opel Astra и пассажирка 1983 года рождения получили различные травмы. Пассажирка 1987 скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , Тюмень

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