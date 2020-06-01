Более 1,6 тысяч жителей аварийных домов Тюмени переехали в новое жилье

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 1 тыс. 600 человек отселены в Тюмени из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году, рассказал глава города Руслан Кухарук на заседании Тюменской городской думы, посвященном итогам деятельности администрации Тюмени 26 июня.

По его словам, для улучшения условий проживания горожан и достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда", в Тюмени ликвидируют аварийный жилищный фонд, а горожан переселяют в благоустроенное и отвечающее установленным требованиям жилье.

"Более ста семидесяти тюменских семей улучшили жилищные условия с помощью программы поддержки молодых семей, более ста двадцати ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили социальные выплаты на ремонт жилья, двести жилых помещений предоставлено нуждающимся в них семьям", - отметил в своем отчете глава Тюмени.

Также за 2019 год более чем в 600 домах областного центра провели работы в рамках региональной программы капитального ремонта.

"Но насколько комфортным станет проживание в том или ином доме, районе нашего города, во многом зависит от благоустройства территории, окружающей его", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Он напомнил, что в 2019 году это нашло отражение в рейтинге министерства строительства и ЖКХ, в котором Тюмень заняла одну из лидирующих позиций по индексу качества городской среды.

Николай Ступников