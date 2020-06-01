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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Жители Тобольского района показывают хорошую явку на голосовании

Политика, 13:30 26 июня 2020

пресс-службы администрации Тобольского района | Фото: пресс-службы администрации Тобольского района

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Две тысячи жителей Тобольского района приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 25 июня. Это составляет 13% от общего количества зарегистрированных жителей в списках избирателей муниципалитета.

По информации пресс-службы администрации Тобольского района, жители активно пользуются конституционным правом. При этом на участки приходят в основном молодые люди, семьи.

"Очень рад, что жители района активно идут на участки для голосования. Мы ожидали, что в первые дни явка составит около 2 процентов, получили очень хороший результат – 13 процентов. Надеюсь, что и дальше будем так же дружно голосовать", - отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В Тобольском районе зарегистрировано 16 тыс. 36 избирателей, работают 29 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

пресс-службы администрации Тобольского района | Фото: пресс-службы администрации Тобольского района

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# голосование , поправки в Конституцию РФ

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