Викуловские спортсмены прошли шагомарафон Тюмени за один день

Фото из архива Ивана Лотова Фото из архива Ивана Лотова

Более ста жителей региона присоединились к акции #ШагомарафонТюмени. Их цель - пройти 62 км за две недели в честь 62-й годовщины Дня молодежи.

Мать и сын Татьяна и Иван Лотовы из Викулово решили пройти всю дистанцию за один день. Оба - опытные спортсмены, активно занимаются летним и зимним полиатлоном, легкой атлетикой, лыжными гонками, не раз участвовали в Губернских играх.

"Когда увидел положение шагомарафона, сразу решил: пройдем за один день. Тренируемся ежедневно, подготовились основательно, рассчитали силы. Наша идея - смоделировать критическую ситуацию, когда, например, нужно выйти из зоны катастрофы к населенному пункту. Еще очень мотивировала фраза героя фильма "На грани": "Что смог один, то сможет и другой", - поделился Иван Лотов.

Для дистанции выбрали дорогу Викулово-Каргалы, это около 67 км. Общее время в пути составило 11 часов 18 минут. Как признался Иван, даже опытным легкоатлетам пришлось тяжело.

"Если опустить нюансы ориентирования на местности, дополнительную экипировку, то воспроизвести нагрузку по легенде удалось. Однако нужно еще время на обустройство лагеря, восстановление сил. В целом задача выполнима, мы здоровы, хоть и прилично устали", - рассказал Иван.

Спортсмены со стажем не советуют повторять дистанцию физически неподготовленным людям. Большая нагрузка на организм чревата осложнениями состояния здоровья, поэтому лучше выбрать небольшие, но ежедневные дистанции.

Евгения Шевцова