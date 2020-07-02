Пелядь, щука и карп подрастают в водоемах Армизонского района

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Три хозяйства Армизонского района в 2020 году провели зарыбление водоемов. Пелядь, щука и карп подрастают в озерах.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Армизонского района Алексей Филиппов.

"В этом сезоне зарыбление произвели три хозяйства – ООО "Ареол", выпустили около 700 тысяч штук пеляди, ООО "Никифор" - 20 тысяч щуки, Общество охотников и рыболовов – 300 тысяч пеляди. Остальные хозяйства заняты аэрацией водоемов. За первый квартал года получено в районе 23 тонны рыбы. 153 тонны выловили в 2019 году. Основной вылов рыбы пройдет осенью", - рассказал он.

34 рыбопромысловых участка действуют на территории Армизонского района. 9 тыс. 176 га – общая площадь водной глади. 16 хозяйств разной формы собственности занимаются рыборазведением.

Пелядь, карп, щука – лидеры по разведению в Армизонском районе. Как заметили специалисты отрасли, данная рыба предпочитает только чистые водоемы, что говорит о благоприятном климате района и экологической чистоте продукта.

"В 2019 году был муниципальный грант на рыбоводство. Предприниматель получил средства на приобретение альтернативных источников энергии, закупил два ветряка к уже действующим солнечным батареям. Это позволило ему заняться аэрацией водоема без строительства линий электропередач", - говорит Алексей Филиппов.

Армизонские рыбоводы реализуют выращенные пелядь, щуку, карпа в основном в Тюмень, Челябинск, северные города тюменского региона.

Анжела Лебедева