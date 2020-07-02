Прием заявок и работ на фотоконкурс "Краски города" продлили в Ишиме

| Фото: из личного архива Светланы Щукиной | Фото: из личного архива Светланы Щукиной

Организаторы продлили прием заявок и работ на фотокросс "Краски города" до 6 июля, сообщают организаторы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный администратор мультицентра "Моя территория" в Ишиме Анастасия Журавлева.

По ее словам, это сделано из-за плохой погоды, которая не позволит отразить в работах всю красоту города.

Напомним, фотографам предлагают создать коллекцию из семи фото, используя все цвета радуги, по одному на каждый день. Онлайн-конкурс задуман для развития сообщества ишимских фотографов, но принять в нем участие могут и любители, имеющие устройство для фотографирования, в том числе, из других городов. Главное, чтобы на фото был Ишим.

Отразить можно различные локации города: улицы, здания, строения, памятники. В течение пяти дней фотографам необходимо будет создать коллекцию из семи фотографий. На каждый снимок приходится один цвет спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

Среди участников будет определен один победитель, которому вручат кольцевую лампу.

Инна Кондрашкина