В Голышманово создадут ко Дню семьи онлайн-открытку

| Фото: Ирина Канонерова, Голышманово, КДЦ Родина во ВКонтакте | Фото: Ирина Канонерова, Голышманово, КДЦ Родина во ВКонтакте

Жителям Голышманово предлагают поделиться фотографиями, которые отображают ценность семьи. На основе присланных снимков будет создана онлайн-открытка.

Как сообщают организаторы акции, сотрудники культурно-досугового центра "Родина", семейные фотографии они ждут в своей группе во ВКонтакте, в личных сообщения до 12 часов 6 июля.

"Откройте свой альбом, найдите дорогие сердцу семейные фотографии, пришлите нам, показав тем самым, что семья для вас – это самое важное , что есть в мире. Это ценный подарок судьбы для каждого из вас!" - говорят организаторы.

Акция стартовала 2 июля, около 10 семей уже откликнулись на предложение поучаствовать в ней.

8 июля сотрудники учреждения культуры запустят поздравительную онлайн-открытку "Красива, вечна и мудра любовь Февроньи и Петра", посвященную Дню семьи, любви и верности. Таким образом они поздравят голышмановцев с главным семейным праздником.

Анжела Лебедева