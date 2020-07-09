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Более полутора тысяч викуловских детей отдохнут в пришкольных лагерях

Общество, 16:48 09 июля 2020

vikulovo.admtyumen.ru

13 лагерей дневного пребывания открылись в первую смену в учреждениях образования Викуловского района.

По данным администрации муниципалитета, на них отдохнут 1 тыс. 779 детей, из них 1 тыс. 341 ребенок из семей в трудной жизненной ситуации и 438 - по программе софинансирования.

Всего в пришкольных лагерях запланированы три смены по 14 дней. Первая продлится до 19 июля, вторая - с 22 июля по 4 августа, третья - с 7 по 21 августа. Программы смен одобрены экспертами, для детей работают кружки по интересам, проходят отрядные мероприятия, игры на свежем воздухе.

Особое внимание - мерам безопасности. Ежедневно детям и сотрудникам площадок измеряют температуру, обеззараживают помещения, дезинфицируют игровой инвентарь. Также на входе в лагерь, в столовых и туалетных комнатах установлены дозаторы с антисептиком.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , детский летний отдых , летние пришкольные лагеря

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