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Стена памяти в Тобольске пополнится именами героев

Общество, 08:55 16 июля 2020

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Заявки от родственников участников войны и ветеранов трудового фронта продолжают принимать в Тобольске для формирования Стены народной памяти. Общий список пополнился именами тех, кто будет занесен на 12-ю стену, сообщает администрация города.

Формирование электронной базы фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта подходит к завершению. Родственники могут подать информацию о своих героических предках в пункте сбора информации в комитете по делам молодежи Тобольска.

Планируется, что на Стене народной памяти в общей сложности разместят имена 3 тыс. 648 участников войны и ветеранов трудового фронта.

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# Великая Отечественная война , Тобольск

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