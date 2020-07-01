Стена памяти в Тобольске пополнится именами героев

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Заявки от родственников участников войны и ветеранов трудового фронта продолжают принимать в Тобольске для формирования Стены народной памяти. Общий список пополнился именами тех, кто будет занесен на 12-ю стену, сообщает администрация города.

Формирование электронной базы фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта подходит к завершению. Родственники могут подать информацию о своих героических предках в пункте сбора информации в комитете по делам молодежи Тобольска.

Планируется, что на Стене народной памяти в общей сложности разместят имена 3 тыс. 648 участников войны и ветеранов трудового фронта.