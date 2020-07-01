Первая смена в загородных лагерях прошла в безопасной для детей обстановке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первая смена завершилась в загородных детских лагерях региона - домой возвращаются ребята, отдыхавшие в областном детском центре "Ребячья республика" и спортивно-оздоровительном лагере "Дружба" в Ишиме.

Благодаря соблюдению всех мер, предписанных Роспотребнадзором, заболеваемости среди отдыхающих удалось избежать.

Всего летом в "Ребячьей республике" пройдет четыре летних смены. По данным на 14 июля, детей приняли 10 лагерей, сообщает региональный оперштаб.

Подробнее об организации отдыха и оздоровления детей в Тюменской области по телефону горячей линии (3452) 50-26-19 и на сайте.