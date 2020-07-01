Хозяйку лучшего подворья наградили в Викуловском районе
Наталья Столярова из Каргалинского сельского поселения стала лучшей в районном конкурсе "Лучшее подворье – 2020". Победительница народного голосования получила диплом победителя и ценный подарок, сообщает администрация Викуловского района.
Хозяева шести личных подворий участвовали в конкурсе в этом году. Основным условием стало разведение сельскохозяйственных животных и птицы. Видеопрезентации личных подворий были размещены в социальных сетях.
Участники конкурса творчески подошли к представлению хозяйств, удивив не только разнообразием сельскохозяйственных и пушных животных, птицы, но и выращиванием экзотических для нашего региона культур.
Конкурсанты Татьяна и Владимир Петренко, Сансысбай Биримжанов, Зинаиада Снигирева и Татьяна Мамонтова получили благодарственные письма главы района и поощрительные призы.