Хозяйку лучшего подворья наградили в Викуловском районе

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Наталья Столярова из Каргалинского сельского поселения стала лучшей в районном конкурсе "Лучшее подворье – 2020". Победительница народного голосования получила диплом победителя и ценный подарок, сообщает администрация Викуловского района.

Хозяева шести личных подворий участвовали в конкурсе в этом году. Основным условием стало разведение сельскохозяйственных животных и птицы. Видеопрезентации личных подворий были размещены в социальных сетях.

Участники конкурса творчески подошли к представлению хозяйств, удивив не только разнообразием сельскохозяйственных и пушных животных, птицы, но и выращиванием экзотических для нашего региона культур.

Конкурсанты Татьяна и Владимир Петренко, Сансысбай Биримжанов, Зинаиада Снигирева и Татьяна Мамонтова получили благодарственные письма главы района и поощрительные призы.