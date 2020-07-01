Освоить первую профессию бесплатно могут школьники региона

| Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области | Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области

Бесплатно обучиться по одной из 25 компетенций могут школьники 6-11 классов в Центре опережающей профессиональной подготовки Тюменской области, сообщает учреждение.

Есть профессии, по которым школьники получают разряд (повар третьего разряда). Есть должности служащих, которые так востребованы на современном рынке IT-технологий, например, цифровой куратор.

После обучения слушатели получают свидетельство о профессии рабочего. Документ дает подростку право на трудоустройство. Так у школьника появляется возможность испытать свои силы в профессиональной деятельности, отточить навыки, задуматься о дальнейшем обучении, выбрать свою роль на рынке труда.

Сейчас Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области ведет запись на бесплатное обучение первой профессии в дистанционном формате по нескольким программам. Запись на обучение и подробности здесь.

Реализация программ запланирована на июль и август. В последующие месяцы 2020 года перечень программ будет расширен, запись на обучение продолжена.

Получить бесплатно профессию могут школьники Тюмени и юга Тюменской области при условии, что это делается впервые. Подать можно только одну заявку на обучение.

Уточнить информацию по обучению можно у специалистов ЦОПП ТО – 8 (952) 68 75 752 Эльвира Леонтьева, 8 (950) 48 00 252 Наталья Стратиенко.

К концу июня 2020 года в Центре опережающей профессиональной подготовки Тюменской области успешно прошли обучение свыше 1 тыс. 300 подростков.