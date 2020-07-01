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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акция "Собери ребенка в школу" продлится до 30 августа

Общество, 18:27 23 июля 2020

группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте

Старт ежегодной акции "Собери ребенка в школу" в помощь многодетным и малоимущим семьям дал региональный центр "Семья". Сбор школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, портфелей и других вещей продлится до 30 августа, сообщает учреждение.

Центр "Семья" призывает всех неравнодушных граждан Тюменской области принять участие в акции. Вещи могут быть бывшими в употреблении, главное, чтобы они были в хорошем состоянии.

Привезти их в социальную "Лавку добра" можно в любое удобное время. Прием проводят по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а; ул. Амурская, 150.

Выдачу вещей проводят только по предварительному телефонному звонку по номеру 8(963)452-45-11.

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