Французская вакцина "Ваксигрип" поступила в ишимскую больницу

| Фото: Областная больница №4 Ишима | Фото: Областная больница №4 Ишима

Французская вакцина "Ваксигрип" поступила в детскую поликлинику Ишимской больницы №4. Медики приглашают на вакцинацию детей от полугода до 18 лет, сообщает пресс-служба медучреждения.

Как отмечают врачи, защита от гриппа вырабатывается не сразу после прививки. Сначала иммунная система распознает компоненты вакцины, это занимает около двух недель. Пока вырабатывается иммунитет, нужно избегать инфицированных людей, чтобы не заразиться гриппом до того, как вакцина подействует. Вакцинация проводится детям по эпидемиологическим показаниям.

"К процедуре не нужно готовиться – главное, чтобы не было признаков других заболеваний, даже простуды, - говорит заведующая детской поликлиникой Ирина Рутц. - Все дети перед прививкой должны побывать у своего участкового врача-педиатра. Процедура проводится с соблюдением эпидрежима. Прививочный кабинет работает каждый день, за исключением среды, субботы и воскресенья".

Ишимские медики рекомендуют не откладывать вакцинацию ребенка от гриппа на более поздний срок, когда возможно вместе с эпидемией гриппа придет вторая волна коронавируса. От одного больного могут выделяться оба вируса одновременно, что может осложнить течение болезни. Вакцинация от гриппа снизит эти риски.