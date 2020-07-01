Пенсионеры из Тюменского района организовали на участке вермиферму

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Вермиферму - закрытую установку из нескольких деревянных ящиков, в которой живут компостные черви - установили на приусадебном участке супруги-пенсионеры Мутт из с. Кулига Тюменского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказал глава семьи, 68-летний Александр Федорович, такое производство позволяет не только избавиться от любых отходов, но и производить натуральное удобрение.

В 2012 году супруги Мутт приобрели земельный участок, который продолжают обустраивать и совершенствовать.

У дома пенсионеры высадили яблони, груши и кизильник. "А осенью планируем заложить один ряд виноградника", - говорит хозяин. Внутри участка длинными грядками разместились овощи, зелень и клубника, поспевает крыжовник, черная и красная смородина.

На домашней ферме поселились чистокровные орловские рысаки, куры и козы. Хозяйка дома, после курсов обучения домашнему сыроделию, радует домочадцев и гостей сыром из козьего молока.

Останавливаться на достигнутом семья не собирается. Уже выкопан котлован для будущего пруда, а в случае решения вопроса с землей поблизости может появиться и тропа здоровья.

Секретом успешного огородничества Александр Мутт считает трудолюбие. Его отец с 60-летним трудовым стажа всегда был в передовиках и приучал сына к труда. "Будешь шевелиться – будешь долго жить", - убежден житель Кулиги.