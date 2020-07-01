От тюменцев ждут заявок на конкурс "Атом рядом"

| Фото: atomryadom.ru/ | Фото: atomryadom.ru/

Прием заявок на конкурс "Атом рядом" продолжается до 3 августа. Конкурс посвящен 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности.

В городах страны, где развивается атомная промышленность, пройдут праздничные мероприятия, на которые впервые будут приглашены участники из других регионов – и это не только официальные лица, но и жители регионов.

Делегации вместе с победителями примут участие в торжественных мероприятиях, и в следующие два года им будет предоставлена возможность посетить зарубежные объекты "Росатом", а также принять участие в международной конференции по ядерной энергетике.

Для формирования делегаций Фонд развития регионов "Содружество" при поддержке Госкорпорации "Росатом" организовывает федеральный конкурс "Атом рядом", который призван объединить самых активных жителей страны, увлеченных атомной промышленностью.

Участникам конкурса предлагается в творческой форме показать свои познания в атомных технологиях. В каждом регионе будет определен один победитель, который получит ценный приз, и десять делегатов, которые отправятся в атомные города и примут участие в юбилейных торжествах.

Для участия в конкурсе нужно: зайти на сайт и зарегистрироваться; заполнить анкету регистрации, ответить на все ее вопросы; снять интересное видео "АТОМ РЯДОМ"; загрузить видео в свой личный кабинет на сайте до 3 августа.

Результаты конкурса будут известны 20 августа.

Более подробную информацию о конкурсе, о правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте конкурса.