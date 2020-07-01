Тюменские моржи примут участие в "Черноморской эстафете Победы"

Архивное фото "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте Архивное фото "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

"Черноморская эстафета Победы", которая из-за пандемии коронавируса была отменена в мае этого года, пройдет с 20 октября по 7 ноября. За 20 дней участникам предстоит преодолеть 555 км в Черном море.

Стартуют спортсмены в городе-герое Новороссийске. Маршрут эстафеты проляжет вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. День воинской славы, 7 ноября, пловцы встретят в Севастополе. Всего планируется участие 30 спортсменов со всей страны.

Стоит отметить, что одними из организаторов "Черноморской эстафеты Победы" являются тюменские моржи из центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень", пишет "Вслух.ру".