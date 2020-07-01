Остановки в селах Тюменского района украсили граффити

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Два остановочных комплекса села Каменка Тюменского района украсили стрит-артом. Художница Полина Филатова изобразила внутри остановки убранство крестьянской избы.

На въезде в село остановка посвящена загородному клубу с горячим источником "Аван".

Благоустроенные остановочные комплексы стали местом для фотосессий жителей и гостей Каменки.

Кроме того, в Каменском МО проводятся и другие работы по благоустройству. Строятся два километра тротуаров, более двух километров дорог в деревнях Речкина и Коняшина.

Завершается строительство детской и спортивной площадок в микрорайоне "Поле чудес". В планах – создание парка спорта и отдыха со стадионом, а также причала на берегу Туры, пишет пресс-служба главы Тюменского района.