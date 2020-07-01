Ишимские отоларингологи извлекли мотылька из уха пациента

admtyumen.ru admtyumen.ru

Ишимские отоларингологи помогли жителю города извлечь насекомое. Мотылек залетел в ухо мужчине, когда тот отдыхал на природе.

"Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло. Но даже в этом случае лучше быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект", - комментирует врач-оториноларинголог областной больницы №4 Александр Гартунг

По словам доктора, если не извлечь насекомое, может последовать заложенность, ухудшение слуха, головокружения, тошнота и отек, сообщает пресс-служба "Областной больницы №4".