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Тюменцам рассказали, как обустроить комнату для первоклассника

Общество, 14:22 26 июля 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

До нового учебного года осталось чуть больше месяца, родители начинают готовить не только одежду для школы, но и обустраивать комнату будущему первоклашке. Дизайнер интерьера и мама двух школьников Анастасия Дробышева рассказала, как сделать это правильно.

"Самое главное – создать ребенку рабочий уголок, где он сможет учить уроки и выполнять дополнительные задания. Оптимальный размер стола для школьника - шириной 115-125 см и глубиной 60 см. Если позволяет место – можно сделать единую столешницу вдоль всей стенки у окна", - сказала она.

Если в семье двое детей школьного возраста и у них единое место для рабочего стола, нужно как минимум по 100 см рабочего пространства на каждого.

При покупке настольных ламп желательно выбирать теплый белый оттенок излучаемого света. Стулья нужны ортопедические с возможностью регулировки высоты и наклона, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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