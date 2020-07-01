Тюменские приемные семьи примут участие в творческом конкурсе

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменские приемные семьи примут участие в творческом конкурсе "Ассамблея замещающих семей", сообщает департамент социального развития. Всероссийский творческий конкурс стартовал 21 июля 2020 года.

В конкурсе примут участие замещающие семьи, проживающие в Тюменской области – семьи опекунов, попечителей, а также приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот не менее двух лет и добившиеся положительных результатов в их воспитании, обучении, развитии, социализации.

Отборочный этап продлится с 21 июля по 4 сентября. В этот срок семьям необходимо направить заявку и конкурсный материал для участия. В связи с продлением режима повышенной готовности конкурс пройдет в заочной форме.

По вопросам участия в конкурсе семей необходимо обращаться в центр "Семья", тел. 20-14-47 (Достовалова Джамиля Халиловна, Ставрова Александра Владимировна).