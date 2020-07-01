  • 25 июля 202025.07.2020суббота
  • USD71,5974
    EUR83,1031
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские приемные семьи примут участие в творческом конкурсе

Общество, 15:48 25 июля 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменские приемные семьи примут участие в творческом конкурсе "Ассамблея замещающих семей", сообщает департамент социального развития. Всероссийский творческий конкурс стартовал 21 июля 2020 года.

В конкурсе примут участие замещающие семьи, проживающие в Тюменской области – семьи опекунов, попечителей, а также приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот не менее двух лет и добившиеся положительных результатов в их воспитании, обучении, развитии, социализации.

Отборочный этап продлится с 21 июля по 4 сентября. В этот срок семьям необходимо направить заявку и конкурсный материал для участия. В связи с продлением режима повышенной готовности конкурс пройдет в заочной форме.

По вопросам участия в конкурсе семей необходимо обращаться в центр "Семья", тел. 20-14-47 (Достовалова Джамиля Халиловна, Ставрова Александра Владимировна).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 25.07.2020В День города тюменские пожарные повторили фотографию своих предшественников
16:01 25.07.2020Викуловское отделение Ишимского техникума ждет новых студентов
15:48 25.07.2020Тюменские приемные семьи примут участие в творческом конкурсе
15:09 25.07.2020Тюменские моржи примут участие в "Черноморской эстафете Победы"