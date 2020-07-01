Евгений Заболотный вручил тюменцам награды за заслуги перед городом

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14 тюменцев и трудовых коллективов на торжественной церемонии в честь Дня города по решению депутатов Тюменской городской думы получили награды.

Председатель думы Евгений Заболотный отметил, что все кандидатуры для поощрения депутаты обсуждали на заседаниях постоянных комиссий и утвердили на заседаниях думы. Званием "Почетный гражданин города Тюмени" посмертно достоин основатель поискового движения Тюменской области, депутат думы VI созыва Артур Ольховский. Награду получил сын и продолжатель дела Ростислав Ольховский.

Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" поощрены участники Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов, Андрей Васильевич Рыбак, Василий Николаевич Шамов, начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Логинов, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, подполковник МВД Герман Смирнов и депутат гордумы семи созывов Юрий Коновалов.

В Книге Почета города Тюмени появились записи о деятельности предприятий, жителей города и общественных организаций, внесших вклад в Победу и социально-экономическое развитие города. Это трудовые коллективы Тюменского аккумуляторного завода и Тюменского территориального управления Свердловской железной дороги, основатель Тюменского государственного университета Виктор Михайлович Дерябин и участник Великой Отечественной войны Юрий Маркович Луковский, коллективы ветеранских организаций Калининского и Центрального округов Тюмени, благотворительной общественной организации "Клуб ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов".

Символичным считает председатель думы открытие накануне церемонии награждения обновленного сквера Якова Неумоева. "Это память не только о Герое Советского Союза, но и знак уважения работникам 27 тюменских предприятий, выпускавших продукцию для фронта, благодарность стотысячному населению военной Тюмени за вклад в Великую Победу. У нас впереди много дел, обязательно будут новые победы и свершения, но они возможны только тогда, когда мы все вместе смотрим вперед и трудимся на благо современников и будущих поколений", – резюмировал Евгений Заболотный.