Знак "Почетный гражданин Тобольска" вручили депутату Тюменской облдумы
Нагрудный знак "Почетный гражданин города Тобольска" вручен депутату Тюменской облдумы Юрию Коневу на внеочередном заседании Тобольской городской думы шестого созыва 28 июля. Решение об этом принято в мае, путем тайного голосования.
Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.
"Вся жизнь и профессиональная деятельность Юрия Михайловича неразрывно связана с Тобольском и Тобольским педагогическим институтом, в котором он прошел все должности - от преподавателя до ректора, - говорит глава города. - Под его руководством Тобольский государственный педагогический институт имени Менделеева стал главным вузом региона в системе подготовки педагогических кадров для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов".
Благодаря инициативе Юрия Конева в Тобольске создан Музей народного образования Тюменской области, ставший площадкой по сохранению и развитию педагогического образования региона.
Юрий Конев неоднократно избирался в Совет народных депутатов Тобольска, всегда решал проблемы жителей своего избирательного участка. Став заместителем губернатора Тюменской области, депутатом Государственной думы Российской Федерации, депутатом Тюменской областной думы, он никогда не терял связи с Тобольском, отметил Афанасьев.
И сегодня депутат облдумы Юрий Конев регулярно участвует в различных городских событиях, поддерживает интересы города, является членом Попечительского совета Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ.
Анжела Лебедева