Знак "Почетный гражданин Тобольска" вручили депутату Тюменской облдумы

| Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Тобольска" вручен депутату Тюменской облдумы Юрию Коневу на внеочередном заседании Тобольской городской думы шестого созыва 28 июля. Решение об этом принято в мае, путем тайного голосования.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Вся жизнь и профессиональная деятельность Юрия Михайловича неразрывно связана с Тобольском и Тобольским педагогическим институтом, в котором он прошел все должности - от преподавателя до ректора, - говорит глава города. - Под его руководством Тобольский государственный педагогический институт имени Менделеева стал главным вузом региона в системе подготовки педагогических кадров для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов".

Благодаря инициативе Юрия Конева в Тобольске создан Музей народного образования Тюменской области, ставший площадкой по сохранению и развитию педагогического образования региона.

Юрий Конев неоднократно избирался в Совет народных депутатов Тобольска, всегда решал проблемы жителей своего избирательного участка. Став заместителем губернатора Тюменской области, депутатом Государственной думы Российской Федерации, депутатом Тюменской областной думы, он никогда не терял связи с Тобольском, отметил Афанасьев.

И сегодня депутат облдумы Юрий Конев регулярно участвует в различных городских событиях, поддерживает интересы города, является членом Попечительского совета Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ.

| Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: из личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Анжела Лебедева